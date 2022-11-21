Движение поездов "Аэроэкспресс" до Шереметьево приостановят 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда "Аэроэкспресса" до и из аэропорта Шереметьево не будут ходить в воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Часть рейсов также будет отменена в первой половине дня в понедельник, 27 ноября.

В Дептрансе уточнили, что изменения в расписании связаны с работами специалистов по соединению новой линией Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом Шереметьево. Она сможет уменьшить время в пути на "Аэроэкспрессе" до терминалов В и С на 15 минут.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино" за 20 минут. Терминалы "Аэроэкспресса" на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево 26 и 27 ноября будут работать в стандартном режиме, уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов. В Шереметьево задержали 10 перелетов и 5 отменили, во Внуково – 11 и 8 соответственно.



Экспресс-автобусы от "Ховрино" до Шереметьево начали ходить чаще

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