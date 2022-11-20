Москвичей предупредили о ледяном дожде во вторник

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ледяные дожди пройдут в столичном регионе во вторник, 22 ноября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 09:00 вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров", – сказал о.

Между тем по области в зависимости от района дожди приведут к образованию льда толщиной от 2 до 10 миллиметров. Наиболее неблагоприятная ситуация ожидается на западе региона.

Метеоролог призвал москвичей в этот день быть внимательнее, напомнив автомобилистам, что на скользкой дороге длина тормозного пути увеличивается и при скорости в 100 километров в час доходит до 200 метров.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 ноября, высота снежного покрова в Москве достигла до отметки 12 сантиметров. Этот показатель сопоставим с климатическими нормами декабря.



Метеорологи предупредили москвичей о гололедице

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