Синоптики пообещали потепление в столичном регионе в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Положительная температура вернется в столичный регион во вторник, 22 ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, воздух прогреется до трех градусов выше нуля. При этом синоптик не стал прогнозировать, приведет ли это к таянию снега.

"Во вторник температурный фон днем будет от - 2 до 3 градусов. Осадки прогнозируются, но пока сложно говорить, в каком виде преимущественно, а от этого тоже зависит, что будет с выпавшим снегом", – пояснил Вильфанд.

Он подчеркнул, что синоптическая ситуация сейчас неоднозначная. Высота сугробов составит 12–15 сантиметров, но он легкий и пушистый.

Днем в пятницу в столице ожидается 4–6 градусов мороза, в субботу и воскресенье – 2–4 градуса ниже нуля, а уже в понедельник потеплеет от -5 до 0 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что до понедельника, 21 ноября, будет держаться зимняя погода. В пятницу, 18 ноября, на протяжении дня будет морозно и пойдет снег. Погода будет вполне соответствовать зиме.



Половина ноябрьской нормы осадков может выпасть в столице к 21 ноября

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