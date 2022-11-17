Москвичам пообещали новогоднюю погоду в последний рабочий день недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в столичном регионе в пятницу, 18 ноября, будет соответствовать показателям ночи 1 января: -5...-10 градусов ночью и -2...-7 градусов днем. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, москвичам стоит ожидать увеличения высоты снега на 6–8 сантиметров к воскресенью, 20 ноября. Синоптик считает, что в некоторых районах столицы она может достигать 8–11 сантиметров.

Вильфанд предупредил, что погода будет вполне соответствовать зиме.

"Днем максимальные температуры – -4...-6 градусов, по области – от -2 до -7 градусов", – поделился синоптик.

Помимо этого, он предупредил жителей региона о продолжительном снегопаде, который пройдет в ночь на 18 ноября до первой половины дня 19 ноября.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что до понедельника, 21 ноября, будет держаться зимняя погода. В пятницу, 18 ноября, на протяжении дня будет идти снег и мороз, считает он.

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