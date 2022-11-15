Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, которые ожидается во второй половине дня 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов будут работать круглосуточно. С 15:00 специалисты начнут противогололедную обработку дорог, тротуаров и дворов.

"По мере выпадения осадков приступим к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, затем вновь проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторим несколько раз", – сказал Бирюков.

По его словам, к уборке города привлекут максимальное количество роторной и другой техники, дворников, бригады ручной работы и средства малой механизации.

При этом Бирюков отметил, что особое внимание рабочие уделят пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метро, а также к объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Бирюков также призвал водителей быть аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что с 15 ноября в столичном регионе пройдет первый серьезный снегопад. В этот день в Москве образуется небольшой снежный покров высотой 2–3 сантиметра, а на западе Московской области он может достигать 5–7 сантиметров.



Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

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