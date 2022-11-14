Москвичей предупредили об опасностях в связи с переменой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская Госавтоинспекция попросила водителей и пешеходов быть более осмотрительными на дороге из-за изменений погоды.

Водителей призвали быть предельно внимательными на территориях, которые подвергаются обледенению, – это мосты, эстакады и путепроводы. Специалисты порекомендовали соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и не нарушать скоростной режим.

Пешеходов же призвали переходить дорогу только в установленных местах. Кроме того, специалисты призвали носить более яркую одежду, чтобы обеспечить свою видимость на дорогах.

"В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием проезжей части сотрудники ГИБДД города Москвы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного ГИБДД.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что с 14 ноября в столице случится метель со снежным покровом до 15 сантиметров.

По словам эксперта, на этой неделе в Москву придет настоящая зима. Он уточнил, что во вторник, 15 ноября, в столице произойдет первый серьезный снегопад.

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