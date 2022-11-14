10:30Общество
Европе предрекли аномально теплую зиму
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Будущей зимой Европа может столкнуться с аномальным теплом, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование климатической службы Copernicus.
По данным авторов исследования, температура превысит исторические значения. В частности, температуры выше среднего ожидаются в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. С вероятностью 50–60% зимние месяцы будут теплыми в Великобритании, Центральной и Южной Европе. Во Франции и Германии ожидается меньшее количество осадков.
Климатологи считают, что благодаря этому в странах снизится спрос на природный газ, а запасы будут защищены от истощения.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предстоящей зимой в Европе во время пика холодов могут замерзнуть целые города.
В докладе Международного валютного фонда сообщалось, что Европа сможет выдержать ближайшую зиму на накопленных резервах топлива. При этом в 2023 году в регионе ожидаются рекордные цены на газ и электричество.
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