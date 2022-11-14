Европе предрекли аномально теплую зиму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Будущей зимой Европа может столкнуться с аномальным теплом, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование климатической службы Copernicus.

По данным авторов исследования, температура превысит исторические значения. В частности, температуры выше среднего ожидаются в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. С вероятностью 50–60% зимние месяцы будут теплыми в Великобритании, Центральной и Южной Европе. Во Франции и Германии ожидается меньшее количество осадков.

Климатологи считают, что благодаря этому в странах снизится спрос на природный газ, а запасы будут защищены от истощения.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предстоящей зимой в Европе во время пика холодов могут замерзнуть целые города.

В докладе Международного валютного фонда сообщалось, что Европа сможет выдержать ближайшую зиму на накопленных резервах топлива. При этом в 2023 году в регионе ожидаются рекордные цены на газ и электричество.



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