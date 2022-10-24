МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

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Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать ближайшую зиму, говорится в докладе Международного валютного фонда.

Эксперты МВФ допускают экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России. Тогда Европа будет вынуждена изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%. Как уточняется, для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. По ее мнению, решение позволит сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов, но также сохранить прибыльность их добычи.

6 октября Совет Евросоюза принял восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

Эксперт оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть

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