Москвичам рассказали о погоде 15 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 15 ноября, в Москве ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице пройдут небольшие осадки, а по области – умеренные. Местами возможна гололедица.

Температура воздуха опустится в столице до -2…0 градусов, а по области – до -4…1 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что с 14 ноября в Москве ожидаются метель и увеличение снежного покрова до 15 сантиметров. При этом первый серьезный снегопад пройдет 15 ноября. В это время в столице уже появится снежный покров высотой 2–3 сантиметра.



Синоптики предупредили о похолодании в Москве с 15 ноября

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