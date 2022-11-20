Сугробы в Москве выросли до климатической нормы декабря в воскресенье, 20 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота снежного покрова в Москве выросла до отметки 12 сантиметров. Подобный результат сопоставим с климатическими нормами декабря, информирует ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"За минувшие сутки снежный покров в Москве прибавил еще несколько сантиметров. Причем сегодня в показаниях метеостанций полное единодушие – ВДНХ, Балчуг и Тушино отметили высоту снега в 12 сантиметров", – отметил Леус.

По информации эксперта, на территории Подмосковья первое место по высоте снежного покрова занимает Дмитров.

Ранее российский Гидрометцентр предупредил, что 20 ноября в Москве и области ожидается облачная погода, с небольшим снегом и гололедицей. Ветер в воскресенье будет восточный с порывами 5–10 метров в секунду.

Кроме того, в Москве и области синоптики сообщили о желтом уровне погодной опасности в связи с сильной гололедицей.

Москву вновь накрыл снегопад

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!