Москвичей предупредили о сильном снегопаде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил жителей столицы о сильном снегопаде. Об этом сообщает News.ru.

По словам синоптика, обильные осадки ожидаются в пятницу, 18 ноября, и в воскресенье, 20 ноября. В субботу же снег немного утихнет.

Также, уточнил метеоролог, в городе ожидается и сильный ветер. Температура в эти дни составит -3...-5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник, 22 ноября, в Московский регион вернется положительная температура.

Метеоролог уточнил, что воздух может прогреться до 3 градусов. При этом Вильфанд не стал прогнозировать, приведет ли это к таянию снега.



К воскресенью сугробы в Москве могут вырасти до 20 см

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!