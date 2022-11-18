Около 10 тыс единиц техники ежедневно задействуют для уборки снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежедневно в уборке столичных улиц от снега задействовано порядка 10 тысяч единиц спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские коммунальные службы готовы к работе в зимний период, укомплектованы необходимым количеством сил и техники. Ежедневно в уборке столицы задействуется до 60 тысяч человек и около 10 тысяч единиц коммунальной техники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этих ресурсов достаточно, чтобы оперативно очищать городские улицы, обеспечивая стабильную работу общественного транспорта.

В то же время при необходимости город может задействовать дополнительные силы. Так, в феврале прошлого года, когда за двое суток выпала месячная норма осадков, к уборке снега пришлось привлечь почти 120 тысяч человек.

В пресс-службе добавили, что в последние годы хорошо себя зарекомендовала технология роторной переброски снега, позволяющая сократить число используемой тяжелой техники и уменьшить количество сугробов на обочине, затрудняющих движение транспорта. Сегодня в Москве используется около 600 роторов и свыше 43 тысяч мотоблоков.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что после пятничного снегопада в субботу, 19 ноября, осадки утихнут.

Однако уже в воскресенье, 20 ноября, возобновятся с новой силой. В выходные в городе ожидается сильный ветер, средняя температура воздуха составит -3...-5 градусов.



Снегопад в столице продолжится в предстоящие выходные

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