Порядка 7 тыс куб м снега утилизировали в Москве за последние двое суток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты вывезли на снегосплавные пункты в Москве порядка семи тысяч кубических метров снега за последние два дня. Информацией об этом поделился замглавы службы по эксплуатации снегосплавных пунктов АО "Мосводоканал" Алексей Бойков.

"За прошедшие двое суток с момента начала снегопада на наших пунктах принято на утилизацию порядка 600 автомобилей со снегом, что составляет около семи тысяч кубических метров", – цитирует Бойкова Агентство "Москва".

Уточняется, что в Москве в общей сложности свою деятельность осуществляют 56 подобных пунктов. Из них 35 принадлежат Мосводоканалу.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в некоторых районах Москвы высота снежного покрова достигла 11 сантиметров. По его словам, это характерно для первой трети декабря.

В ближайшие дни в Москве также ожидаются снегопады, предупредил он.

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