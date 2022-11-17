Водителей в Москве призвали быть внимательными в связи с заторами из-за снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Дептрансе Москвы призвали автомобилистов быть внимательными за рулем в связи с заторами, загруженность столичных дорог на фоне снегопада достигла 7 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

"Движение в городе оценивается в 7 баллов. В городе идет снег. Низкие скорости и мелкие ДТП осложняют движение. <...> Просим водителей быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что езда на летней резине при низких температурах может стать причиной ДТП, поскольку тормозной путь в зимнее время значительно увеличивается.

"Если еще не поменяли, то сделайте это в ближайшее время", – порекомендовали в Дептрансе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жителей столицы в ближайшее время ждут гололед и заносы на дорогах. Он отметил, что в четверг, 17 ноября, столбики термометра могут показать от -2 до -4 градусов, в Подмосковье ожидается до -6.

Столичных коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности. К уборке города было привлечено максимальное количество техники. Кроме того, специалисты провели противогололедную обработку дорог и тротуаров.

Коммунальные службы проводят противогололедную обработку дорог в городе

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