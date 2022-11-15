В Москве приступили к первой в сезоне противогололедной обработке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самари

Городские службы Москвы начали первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку дорог и тротуаров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Проводим первую в новом осенне-зимнем сезоне сплошную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что во второй половине дня 15 ноября в Москве ожидается снег, а местами – гололедица. К утру среды, 16 ноября, в столице сформируется снежный покров средней высотой около 5 сантиметров, а в некоторых районах – 7 сантиметров.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада. К уборке города привлекут максимальное количество роторной и другой техники, дворников, бригады ручной работы и средства малой механизации, а аварийные бригады будут работать круглосуточно.

В столичном Дептрансе водителям рекомендовали быть внимательными и не выезжать на дороги на летней резине из-за снега и понижения температуры во второй половине дня 15 ноября.

Столичные дороги и тротуары начали обрабатывать от гололедицы

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