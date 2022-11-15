Синоптик пообещал москвичам первую метель на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 17 ноября, в Москве прогнозируется первая в сезоне метель, при этом первый снегопад накроет город уже в ночь на среду, 16 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что к утру среды в столице сформируется снежный покров, чья средняя высота составит порядка 5 сантиметров. При этом в отдельных районах она может достигнуть 7 сантиметров.

"В четверг снежок будет небольшой, но будет усиливаться ветер до 15 метров в секунду, и при таком ветре и небольшом снеге во второй половине дня местами прогнозируется метель", – рассказал Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в Москве начнет постепенно падать начиная с 16 ноября. Кроме того, в среду в городе ожидается небольшая гололедица.

"Начиная с четверга в Москве ночью прогнозируется минус 5–7, по области – минус 5–10, а дневные температуры будут около минус 5 градусов", – добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во второй половине дня 15 ноября в Москве ожидается снег, а местами – гололедица. По его словам, столица ощутит влияние атмосферного фронта из-за приближения циклона с северо-запада.

В столичном Дептрансе водителям рекомендовали быть внимательными и не выезжать на дороги на летней резине из-за снега и понижения температуры во второй половине дня 15 ноября.

Снегопад ожидается в Москве во второй половине дня 15 ноября

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