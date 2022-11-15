Столичных водителей призвали быть аккуратными на дороге из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичным водителям рекомендовали быть внимательными и не выезжать на дороги на летней резине из-за снега и понижения температуры во второй половине дня 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, движение осложняют изменение погоды, низкие скорости, ДТП и ремонтные работы. В часы пик автомобилистам рекомендовали пользоваться городским транспортом либо же отложить поездки на более позднее время.

"Напоминаем, что манера вождения зимой отличается от летнего периода. Тормозной путь существенно увеличивается. Также будьте аккуратны на съездах с эстакад и мостов", – говорится в сообщении.

Кроме того, водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что вечером 15 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров, а его высота к утру среды, 16 ноября, достигнет 2–5 сантиметров. Он добавил, что в Москве столбики термометров опустятся до 0 градусов, а по области – до -4…1 градуса.



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