Высота сугробов в столичном регионе к воскресенью может достигнуть 20 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К концу недели высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигнет 15–20 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что снегопады продолжатся и к воскресенью, 20 ноября, только усилятся, из-за чего вырастут зимние сугробы, соответствующие норме конца декабря.

По словам синоптика, на сегодняшний день в Москве высота снежного покрова достигает 5–10 сантиметров, что соответствует показателям начала декабря.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в работах по уборке снега в Москве принимают участие около 60 тысяч человек и 10 тысяч единиц спецтехники. По его словам, за последние сутки в столице выпало 4 сантиметра снега, причем в среду, 16 ноября, высота покрова увеличится до 5 сантиметров. В связи с этим городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

15 ноября городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. К уборке города привлекли максимальное количество роторной и другой техники, дворников, бригады ручной работы и средства малой механизации.

Кроме того, накануне столичные коммунальщики провели первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку дорог и тротуаров.



Коммунальные службы проводят противогололедную обработку дорог в городе

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