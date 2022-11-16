К уборке снега в Москве привлекли около 10 тыс единиц техники и 60 тыс рабочих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В работах по уборке снега в Москве принимают участие около 60 тысяч человек и 10 тысяч единиц спецтехники, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за последние сутки в столице выпало 4 сантиметра снега, причем в среду, 16 ноября, высота покрова увеличится до 5 сантиметров. В связи с этим городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Бирюков пояснил, что коммунальщики каждые несколько часов проводят сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку улиц.

"В общей сложности в уборке задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал он.

По словам вице-мэра, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей для оказания помощи водителям грузовиков. Бирюков призвал столичных автомобилистов быть аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

15 ноября городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. К уборке города привлекли максимальное количество роторной и другой техники, дворников, бригады ручной работы и средства малой механизации.

Кроме того, накануне столичные коммунальщики провели первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку дорог и тротуаров.

Коммунальные службы проводят противогололедную обработку дорог в городе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!