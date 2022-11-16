12:09Город
К уборке снега в Москве привлекли около 10 тыс единиц техники и 60 тыс рабочих
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В работах по уборке снега в Москве принимают участие около 60 тысяч человек и 10 тысяч единиц спецтехники, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, за последние сутки в столице выпало 4 сантиметра снега, причем в среду, 16 ноября, высота покрова увеличится до 5 сантиметров. В связи с этим городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Бирюков пояснил, что коммунальщики каждые несколько часов проводят сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку улиц.
"В общей сложности в уборке задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал он.
По словам вице-мэра, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей для оказания помощи водителям грузовиков. Бирюков призвал столичных автомобилистов быть аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
15 ноября городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. К уборке города привлекли максимальное количество роторной и другой техники, дворников, бригады ручной работы и средства малой механизации.
Кроме того, накануне столичные коммунальщики провели первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку дорог и тротуаров.
Коммунальные службы проводят противогололедную обработку дорог в городе
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