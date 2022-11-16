Москвичам рассказали о погоде 16 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 16 ноября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столичном регионе прогнозируют небольшой снег и гололедицу.

Температура воздуха опустится в столице до -2…0 градусов, а по области – до -4…1 градуса. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы Москвы начали первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку дорог и тротуаров. Уточнялось, что подобные мероприятия проводятся при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости.



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