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07:17

Общество

Москвичам рассказали о погоде 17 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 17 ноября, в Москве ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столичном регионе также прогнозируют гололедицу.

Температура воздуха опустится в столице до -4…-2 градусов, а по области – до -6…-1 градуса. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее столичных коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности. Также к уборке города было привлечено максимальное количество техники. Кроме того, специалисты провели противогололедную обработку дорог и тротуаров.

Москвичей предупредили о грядущем снегопаде и заносах на дорогах

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