Движение в Большом Толмачевском переулке ограничат с 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автомобилей в Большом Толмачевском переулке в центре Москвы будет ограничено с 25 ноября 2022 года по 2 января 2023 года из-за проведения строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Отмечается, что в этот период в районе дома 5, строение 11 будет будет частично перекрыта одна полоса.

Ранее сообщалось, что с 18 октября до 24 декабря 2022 года и с 9 января до 30 марта 2023 года одну полосу закроют для движения на участках улиц Новопетровской и Приорова.

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