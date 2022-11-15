Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Схема движения изменится на севере и северо-западе Москвы. Это связано со строительством объектов метрополитена и прокладкой инженерных сетей, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

С 18 ноября по 25 декабря на Дмитровском шоссе движение будет ограничено на ряде участков в районе станции метро "Верхние Лихоборы". Уточняется, что одну полосу для движения закроют на Дубнинской улице, в районе дома 60, строения 8.

Ограничения также введут в Проектируемом проезде. Кроме того, одна полоса для движения будет частично закрыта на Бескудниковском бульваре, в районе дома 2, корпуса 1. Несколько полос планируется закрыть на Дмитровском шоссе в сторону области, в районе дома 73, строения 1.

В Хорошёво-Мнёвниках с 19 ноября по 31 марта 2023 года нельзя будет проехать по участку улицы Маршала Тухачевского от дома 37/21 до дома 25, корпуса 1.

Ранее сообщалось, что с 18 октября до 24 декабря 2022 года и с 9 января до 30 марта 2023 года одну полосу закроют для движения на участках улиц Новопетровской и Приорова. Уточнялось, что ограничения затронут улицу Приорова в районе дома 34/25, Новопетровскую – в районе домов 18 и 14, а также от дома 10а до дома 14.



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