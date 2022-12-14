Расписание поездов на МЦД-2 изменится в ночь на 17 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 00:00 17 декабря до 05:00 18 декабря расписание поездов второго Московского центрального диаметра изменится. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Поезда не будут ходить на центральном участке от Рижской до Курской с 00:00 до 07:00 17 декабря. Также подвижные составы не будут останавливаться на площади трех вокзалов.

"В течение дня интервалы движения увеличат до 40 минут", – говорится в сообщении.

Интервалы поездов от станции Царицыно до Курского вокзала Курского направления будут увеличены до одного часа. Некоторые поезда проследуют с интервалами до 20 минут от и до станций Царицыно и Перерва.

На Рижском направлении поезда от Нахабина будут курсировать по укороченным маршрутам от и до Курского, Рижского вокзалов и Стрешнева. Интервал движения составит от 20 минут.

В департаменте объяснили, что подобные меры необходимы для запуска МЦД-4. С 18 декабря поезда будут останавливаться на Курском вокзале у новых платформ.

В период ограничений москвичам посоветовали использовать альтернативные маршруты, в том числе наземный транспорт и метрополитен.

Ознакомиться с подробной информацией о графике движения поездов можно в приложении "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте компании.

Ранее сообщалось, что МЦД-4 будет запущен в 2023 году. В настоящее время готовность пути составляет от 28 до 86%. МЦД-4 свяжет семь столичных вокзалов, более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья.



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