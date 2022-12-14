График движения поездов МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов во Внуково изменится в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Расписание движения пригородных поездов МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится в выходные дни, 17 и 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"В предстоящие выходные изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского направлений МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Внуково в связи с путевыми работами", – сообщили в пресс-службе.

С 17 по 18 декабря на станции Москва-Пассажирская-Курская будут проводиться работы на железнодорожных путях. Это необходимо для введения в эксплуатацию новых платформ. С 13:20 17 декабря до 12:40 18 декабря на Киевском направлении на станции Внуково железнодорожники будут переключать новые пути на автоматическую систему управления движением поездов.

В пресс-службе отметили, что на участке Солнечная – Внуково железнодорожники проведут работы с 16 по 17 декабря. На участке Щурово – Голутвин Казанского направления 16 и 17 декабря с 06:00 до 10:00 также будут проводиться работы. Из-за проведения работ некоторые поезда выведут из расписания, у нескольких изменится время прибытия, отправления и количество остановок на пути.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" будет курсировать по прямой железнодорожной ветке до терминалов В и С аэропорта Шереметьево. Поезда будут следовать сразу в терминалы В и С, а время в пути сократилось на 15 минут.

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