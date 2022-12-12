17:25Транспорт
В столичный регион поступили 44 вагона новых поездов "Иволга 3.0"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
44 вагона обновленных отечественных поездов "Иволга" поступили в столичный регион. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Отмечается, что поезда "Иволга 3.0" представляют из себя 11-вагонные составы нового поколения. Часть из них уже протестирована, другая же проходит обкатку без пассажиров.
"Обновление подвижного состава – важная часть работы над новыми диаметрами D3 и D4, которые мы запустим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже в 2023 году", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.
Он подчеркнул, что важную роль в обновлении транспорта играют инфраструктурные кредиты, которые способствуют развитию не только транспортной системы, но и экономики страны посредством обеспечения производств заказами и создания рабочих мест.
По двум таким кредитам, выданным правительством РФ осенью прошлого года, Московский метрополитен и закупает новые поезда. Их общая сумма превышает 106 миллиардов рублей, на эти деньги будут приобретены составы для новых линий подземки, в том числе для БКЛ.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года для Московских центральных диаметров будут поставлены 33 новых вагона, а для метро – 81 вагон. В целом подвижной состав железнодорожного транспорта столицы будет обновлен на сумму 106,7 миллиарда рублей.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!