Андрей Бочкарев: программа развития метро не остановится после запуска БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве продолжаются мероприятия по возведению нескольких радиальных линий метро. Информацией об этом поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты подходят к финалу работ по строительству Большой кольцевой линии. Бочкарев утверждает, что ее готовность составляет 97%. До конца 2022 года работники запланировали завершить все строительные мероприятия, а уже в начале 2023-го запустить движение.

Помимо этого, заммэра подчеркнул, что после старта БКЛ возведение метро в Москве не прекратится. На данный момент организованы мероприятия по проектированию и строительству новых радиальных линий.

"Например, уже в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию участок продления Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково", расположенной вдоль терминала А аэропорта, а также запустить участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех", – отметил Бочкарев.

Он напомнил, что в рамках программы развития столичного метрополитена предусмотрено появление трех новых радиальных линий: Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро. Ее планируют открыть в 2024 году. По оценке мэра, из 11 перегонных тоннелей первой очереди уже построили семь.

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