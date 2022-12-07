Бочкарев рассказал об испытании противопожарных систем на станции "Сокольники" БКЛ

Фото: stroi.mos.ru

Уникальные системы противопожарной безопасности испытали на станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, системы противопожарной безопасности устанавливают на всех новых станциях метро, однако на "Сокольниках" впервые испытали такие конструкции.

"Это специальные автоматические шторы, установленные над балконной галереей станции "Сокольники", ведущей на пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии", – сказал Бочкарев.

Он пояснил, что при пожаре такие шторы позволят полностью закрыть всю балконную часть за 30–40 секунд. Это, в свою очередь, позволит защитить пассажиров.

Гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков поведал, что в рамках следующего этапа специалисты проведут комплексные испытания, в ходе которых будет сымитировано срабатывание датчиков.

"Для этого используют разные способы вплоть до зажигания дымовой шашки. Но обычно мы используем механическое или электрическое замыкание датчиков", – пояснил Жуков.

Ранее Бочкарев рассказал, что тоннелепроходческий комплекс "Ольга" прошел техническую зону действующих объектов Калужско-Рижской линии столичного метро. По его словам, прокладка правого перегонного тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии продолжается.



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