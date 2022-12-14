Лимит пополнения карты ‎"Тройка" увеличат с 2 января

Лимит карты "Тройка" с 2 января увеличат, сообщил портал мэра и правительства Москвы. Максимальная сумма, на которую можно пополнить баланс, сейчас составляет три тысячи рублей, а с 2023 года будет равна уже 10 тысячам. Увеличить лимит попросили сами пассажиры.

Деньги на карте пригодятся не только для метро или электробуса, "Тройкой" можно оплатить билеты в музей или зоопарк, поездки на канатной дороге, а также в аэроэкспрессах и речных трамвайчиках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.