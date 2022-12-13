Москва онлайн покажет доставку главной новогодней елки на Соборную площадь

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

14 декабря съемочная группа Москвы онлайн встретит автопоезд с главной елкой страны, которая украсит Соборную площадь Кремля.

Специалисты приступили к поискам главной новогодней елки еще летом. Основные требования – ель должна быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. В этом году были предложены 62 дерева, в шорт-лист попали 37 красавиц. Победительницу определила специальная комиссия.

12 декабря ель спилили в Волоколамском районе. Выбранному дереву 95 лет, его высота – 27 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах веток – 10 метров.

Смотрите прямую трансляцию 14 декабря в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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