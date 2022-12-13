Жители Подмосковья смогут легально срубить елку с 17 по 31 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В лесных питомниках Подмосковья с 17 по 31 декабря появится возможность легально срубить елку по низким ценам. Об этом заявила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Акция проводится уже четвертый год подряд. Ее основная цель состоит в том, чтобы у жителей региона появилась возможность, не пренебрегая законом, срубить дерево на специально подготовленных новогодних площадках.

"Для нас это эффективная профилактика предотвращения незаконных рубок в лесах", – отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В пресс-службе отметили, что перед посещением питомника необходимо связаться со специалистом и согласовать время работы.

Стоимость елок в питомнике будет ниже, чем на елочных базарах. По словам председателя комитета Олега Баженова, стоимость ели до 1 метра составит примерно 400 рублей, до 1,5 метра – 550 рублей. Двухметровая ель обойдется в 1 200 рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку. Дерево должно быть с ровным толстым стволом, гибкими ветками и пахнущими иголками.

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