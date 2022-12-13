Россиянам рассказали, как выбрать натуральную елку для нового года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку – дерево необходимо выбрать с ровным толстым стволом, гибкими ветками и пахнущими иголками.

"Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что оптимальной датой для покупки натуральной елки будут 20-е числа декабря, так как купленное раньше дерево осыплется до конца новогодних праздников.

Кроме того, в Роспотребнадзоре порекомендовали обратить внимание на иголки – если их растереть в ладони, должен появится характерный запах хвои. У давно срубленного дерева иголки будут желтые, сухие и без запаха.

В ведомстве напомнили, что покупать елку с рук незаконно, и следует выбирать дерево к празднику в лесничестве или на городском елочном базаре.

Ранее экономист Алексей Зубец рассказал, какие продукты стоит заранее покупать к Новому году. В первую очередь он обратил внимание на шампанское и вино.

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