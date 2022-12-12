Главную новогоднюю ель спилили под Волоколамском

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Главную ель России спилили в Волоколамском городском округе, ее доставят вечером 14 декабря в Московский Кремль. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Управления делами президента РФ рассказали, что в этом сезоне выбор пал на ель, которая росла недалеко от деревни Гряды. Дереву исполнилось 95 лет, его высота составляет 27 метров, а диаметр ствола – 56 сантиметров.

Ель обнаружили на занятиях школьного лесничества "Друзья леса". Участники мероприятия измерили параметры дерева и поняли, что они подходят стандартам Кремля.

По словам руководителя городского округа Волоколамска Михаила Сылки, для тех, кто хотел посмотреть на спиливание ели, провели концерт с выступлением местных артистов.

"В преддверии Нового года, когда без елки не обойтись, на нашей территории была выбрана самая лучшая, по оценкам специалистов, елка. Конечно, для нас это гордость и честь, тем более что эту елку нашли наши юные лесники, которые занимаются в лесничестве", – поделился Сылка.

Параметры отбора главной ели оценил директор Волоколамского филиала ГКУ МО "Мособллес" Сергей Шиман. Он отметил, что для попадания в критерии следует соответствовать возрасту, размеру, а также равномерности склонов.

Так, дереву должно быть в районе 100 лет. Это наиболее "спелый" возраст для ели. Кроме того, хвоя дерева должна иметь темно-зеленый оттенок, ветки же – быть полностью здоровыми.

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