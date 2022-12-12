Акция "Добрая елка" проходит на катках семи площадок "Московских сезонов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на бесплатных катках семи площадок "Московских сезонов" посетители могут поучаствовать в акции "Добрая елка". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что "Добрая елка" ждет посетителей в пунктах проката.

"Эти новогодние деревья украшены не совсем обычными игрушками. Каждый желающий может взять игрушку с запиской, перейти по QR-коду на сайт "Добрая елка" и отправить заявку, чтобы таким образом исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций", – говорится в сообщении.

Присоединиться к акции могут посетители бесплатных катков "Московских сезонов" по следующим адресам:

площадь Революции;

парк "Бригантина" (Коптевский бульвар, владение 18А);

улица Перерва, владение 52;

Соколово-Мещерская улица, дом 23;

Городецкая улица, владение 1;

площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119);

Зеленоград, 16-й микрорайон (бульварная зона).

Уточняется, что в проекте собраны новогодние желания детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, сирот, имеющих ограничения по здоровью, а также граждан старше 60 лет.

Ранее стало известно, что в центре поддержки семей мобилизованных с 1 декабря проходят предновогодние встречи. С начала акции дети сделали свыше 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения новогодней елки.

Отмечается, что дети также смастерили 350 браслетов из бусин, сплели около 200 брелоков-елочек, написали порядка 250 писем Деду Морозу и фотографировались со своими творениями около елки и камина.

Заместитель директора центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова рассказала, что встречи проходят в теплой семейной атмосфере.



Мероприятие для детей с особенностями развития провели в "Москвариуме"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!