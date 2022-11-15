Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пассажиры московского транспорта смогут "заморозить" билет "Единый" с тарифом 365 дней. Новой функцией можно будет начать пользоваться летом 2023 года, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

"Заморозить" такой билет будет возможно на 14 дней, например, если пассажир едет в отпуск, болеет или по каким-либо другим причинам не будет длительное время пользоваться общественным транспортом.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в московском общественном транспорте изменится с 2 января. Разовая поездка по билету "Единый" подорожает с 61 до 62 рублей. Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по "Тройке" вырастет 4 рубля – до 50 рублей. Залоговая стоимость карты увеличится на 30 рублей – до 80 рублей.

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