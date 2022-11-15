08:00Транспорт
Минтранс РФ ввел запрет на высадку безбилетных пассажиров младше 16 лет
Минтранс РФ запретил высаживать из поездов детей младше 16 лет, которые не имеют при себе билета. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Изменения в правила перевозок пассажиров были внесены по инициативе ведомства. При этом перевозчик будет обязан передать несовершеннолетних полиции, если у них нет билета.
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