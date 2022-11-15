Минтранс РФ ввел запрет на высадку безбилетных пассажиров младше 16 лет

Минтранс РФ запретил высаживать из поездов детей младше 16 лет, которые не имеют при себе билета. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Изменения в правила перевозок пассажиров были внесены по инициативе ведомства. При этом перевозчик будет обязан передать несовершеннолетних полиции, если у них нет билета.

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