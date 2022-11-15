Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Транспорт

Минтранс РФ ввел запрет на высадку безбилетных пассажиров младше 16 лет

Минтранс РФ ввел запрет на высадку безбилетных пассажиров младше 16 лет

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Минтранс РФ запретил высаживать из поездов детей младше 16 лет, которые не имеют при себе билета. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Изменения в правила перевозок пассажиров были внесены по инициативе ведомства. При этом перевозчик будет обязан передать несовершеннолетних полиции, если у них нет билета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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