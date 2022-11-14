Сезон речной навигации закрыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве завершился сезон речной навигации. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году было совершено почти 1 800 000 поездок. Заммэра добавил, что этот показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.

"Это говорит о том, что у Москвы-реки огромный потенциал, по решению мэра Москвы мы будем развивать речные перевозки", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке. Мэр совершил 30-минутную поездку от причала "Киевский" до парка "Зарядье". По его словам, в тестовом режиме электросуда планируют запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.



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