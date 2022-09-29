Купить билеты на речной транспорт в Москве стало возможно через Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители Москвы и туристы смогут купить билеты на речные трамваи и теплоходы через сервис Russpass. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Такая возможность появилась благодаря интеграции сервиса с сайтом "Суда сюда!" Теперь там можно выбрать причал отправления, дату поездки и сразу оплатить ее с помощью банковской карты. Услугой могут воспользоваться все зарегистрированные пользователи Russpass.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, интеграция "Суда сюда!" с сервисом Russpass сделает поездки на речном транспорте столицы еще удобнее.
"По поручению Сергея Собянина мы повышаем качество речных поездок, чтобы пользоваться водным транспортом стало так же комфортно и безопасно, как и другим городским. Сезон речной навигации продолжается – теперь у пассажиров стало еще больше возможностей быстро купить билет", – подчеркнул Ликсутов.
Чтобы приобрести билет на водный транспорт, необходимо зайти в общее меню сервиса Russpass и выбрать подраздел "Как добраться", а затем кликнуть на пункт "Речные трамваи". На открывшейся странице будут представлены все доступные варианты маршрутов.
Кроме того, при выборе маршрута откроется страница с его подробным описанием. Можно узнать, сколько будет длиться путешествие и какие достопримечательности встретятся по пути, а также прочитать подробную информацию о типе речного транспорта и его удобствах.
Определившись с маршрутом, пользователю необходимо нажать кнопку "Купить билет", расположенную на странице описания поездки. При оформлении билета нужно указать удобные дату и время, выбрать тариф и перейти к оплате.
Отмечается, что перед покупкой билета пользователю предложат авторизоваться или зарегистрироваться в сервисе одним из удобных способов – через учетную запись mos.ru, почтовые аккаунты или социальные сети. Приобретенные билеты сохранятся в разделе "Профиль", а также придут на указанную при регистрации электронную почту.
"В будущем сервис "Суда сюда!" и Russpass продолжат работать вместе. Для пользователей это означает, что количество маршрутов речного транспорта на Russpass будет увеличиваться. Добавятся новые форматы поездок", – говорится в сообщении.
В настоящее время на речном транспорте Москвы можно совершить прогулку длительностью от полутора до двух с половиной часов. Число маршрутов варьируется в зависимости от навигационного сезона. После интеграции с сервисом "Суда сюда!" на сервисе Russpass появилось более 10 вариантов речных прогулок с разных причалов столицы.
"Например, можно совершить поездку, отправившись от причалов Новоспасский Мост, Киевский Вокзал, Большой Устьинский Мост, Третьяковский и Северный речной вокзал", – говорится в сообщении.
Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует городской комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий столицы.
Ранее сообщалось, что в сервисе Russpass появилось 23 маршрута для любителей северной ходьбы. Они проходят по 17 паркам и усадьбам в разных округах Москвы.
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