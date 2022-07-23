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Туризм

15:04

Russpass разработал три маршрута для автотуристов

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass разработал три маршрута для автотуристов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они подойдут для коротких поездок в выходные с отправлением из столицы.

Готовые маршруты охватывают 10 городов Центральной России. Каждый из них рассчитан на два дня и разработан так, чтобы за выходные можно было доехать до ближайших к Москве регионов и по дороге посмотреть интересные места. Маршруты адаптированы для туристов, которые предпочитают использовать личный автомобиль или каршеринг.

Один из маршрутов предлагает доехать до Калуги из столицы и посмотреть по дороге красивые усадьбы и резиденции писателей. Также на автомобиле можно отправиться в Шую. По этому направлению также много достопримечательностей.

Путешественникам предложат познакомиться и с достопримечательностями Владимира. Они смогут увидеть росписи и фигурные капители конца XII столетия в Успенском соборе, а также добраться до памятника древнерусской архитектуры – Золотых ворот.

Третий маршрут предлагает съездить в Ростов Велики. Он полностью посвящен этому городу, знакомству с народными промыслами и прогулке вдоль озера Неро.

Маршруты рассчитаны на путешествие выходного дня, поэтому путешественникам потребуется где-то переночевать. На сервисе Russpass можно посмотреть варианты бронирования отелей в Калуге, Владимире и Ростове Великом.

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.

Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн – Сергунина

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