Маршруты для любителей северной ходьбы появились на Russpass

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В цифровом туристическом сервисе Russpass появилось 23 маршрута для любителей северной ходьбы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что маршруты проходят по 17 паркам и усадьбам в разных округах города.
"Маршруты составлены совместно с проектом "Московская ходьба", который реализуется Москомспортом. Например, маршрут прогулки "Квартал художников: прогулка по "Музеону" и окрестностям" проходит через всю Крымскую набережную, мимо здания Новой Третьяковки, а заканчивается в парке скульптур под открытым небом", – говорится в материале.
Уточняется, что один из самых живописных маршрутов проходит по парку "Сокольники". А те, кто любит прогулки у воды, могут выбрать маршрут по музейно-парковому комплексу "Северное Тушино".
Также на Russpass есть маршруты по саду "Эрмитаж", Парку Горького, ВДНХ, парку 50-летия Октября, паркам "Свиблово", "Кузьминки", "Останкино", парку Дружбы, Измайловскому парку, по усадьбе Воронцово и другим.
Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.
В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.
Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн – Сергунина
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