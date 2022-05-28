Russpass представил подборку смотровых площадок столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цифровой туристический сервис Russpass составил подборку смотровых площадок, откуда открывается красивый вид на столицу. В их число вошли площадки небоскребов, исторических зданий и Российской академии наук, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с площадки Российской академии наук, расположенной на Андреевской набережной, открывается вид на главное здание МГУ имени Ломоносова, монумент Победы на Поклонной горе и башни Кремля.

С крыши Центрального детского магазина на Лубянке с помощью бинокуляров можно детально рассмотреть даже отдаленные достопримечательности. Также в настоящее время здесь расположена постоянная фотовыставка Russpass.

Еще четыре площадки расположены между колокольнями храма Христа Спасителя. Попасть туда можно в сопровождении гида.

"Запись на экскурсии ведется прямо при соборе. С высоты 40 метров открывается панорама на центр Москвы. Посетителям удастся рассмотреть также купола и колокольни храма, а гид расскажет о его истории", – говорится в материале.

Из подборки на Russpass можно узнать и про одну из самых высоких смотровых площадок в городе, расположенную в "Москва-Сити", а также про парящий мост в парке "Зарядье".

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.