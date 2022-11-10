Коммунальный флот Москвы собрал около 600 тонн мусора в период навигации в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальный флот Москвы собрал с поверхности столичных водоемов около 600 тонн мусора с начала навигации, передает портал мэра и правительства города.

"С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам специалиста, грамотная расстановка флота и баз сбора мусора позволяет круглосуточно контролировать акваторию Москвы-реки и оперативно очищать ее. Мусоросборщики собирают ежедневно порядка 20–25 тонн мусора, а для разведки применяются быстроходные катера-нефтесборщики.

Значительное внимание уделяется верховьям Москвы-реки, что обуславливает чистоту русла ниже по течению.

В комплексе городского хозяйства отдельно рассказали, какие типы мусора встречаются сборщикам. Так, на северо-западе Москвы специалисты чаще всего имеют дело с ветками, строительным мусором и стволами деревьев. В центральных районах города преобладает мелкий мусор в виде бутылок, пенопласта и кусков пластика.

Ранее Петр Бирюков рассказал, что все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовили к зиме. В период между навигацией могут быть проведены ремонтные работы по устранению дефектов.

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