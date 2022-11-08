В ГД предложили отменить запрет на субсидии должникам за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому может быть снят запрет на субсидирование оплаты жилищно-коммунальных услуг для должников. Об этом сообщает газета "Известия".

Первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, что льготным категориям должников потребуется заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией.

"Если же гражданин заключил соответствующее соглашение, но нарушает его шесть месяцев подряд, право на получение льготы не теряется, но меняется форма ее предоставления", – заявил специалист.

По словам Кошелева, в названном случае субсидии будут направлены напрямую предприятию жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящий момент законопроект, подразумевающий поправки в Жилищный кодекс РФ, направлен на отзыв правительства. Документ уже получили и планируют рассмотреть в Минстрое.

В конце октября стало известно, что в России планируют увеличить число получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько, речь идет об уменьшении максимальной доли расходов за оплату ЖКУ для ряда категорий граждан.

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