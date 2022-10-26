Мосэнергосбыт запустит акцию "Пени, прощайте!" с 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мосэнергосбыт с 1 ноября организует акцию "Пени, прощайте!". Об этом сообщается на сайте отечественной энергетической компании.

Акция позволит списать пени, которые были начислены за несвоевременную оплату электроэнергии. Чтобы стать ее участником, следует погасить задолженность и текущие начисления за электроэнергию по счету за ноябрь нынешнего года. Показания же следует передать в период с 15 по 30 декабря.

Акция "Пени, прощайте!" продлится до 31 декабря 2022 года.

В сентябре сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки об освобождении призванных в рамках частичной мобилизации граждан и их семьи от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.

Инициатива была вынесена на рассмотрение депутатами вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым от партии "Единая Россия".

Кроме того, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ ​Светлана Разворотнева заявила, что решение о переносе индексации тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года станет причиной роста неплательщиков, а также недовольства в обществе.

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