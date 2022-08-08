В Росстате заявили, что долги россиян по ЖКУ выросли на 7,6% за 2022 год

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За первый квартал 2022 года долги россиян по ЖКУ выросли на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Общая сумма долга россиян составила 804,5 миллиарда рублей, отметили в ведомстве. Долги жителей перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями – на 3%.

До этого сообщалось о снижении задолженности россиян перед управляющими компаниями на 6% за 2021 год в сравнении с 2020 годом.

По словам экспертов, рост уровня задолженности по ЖКУ в России обусловлен повышением цен при отсутствии индексации зарплаты.

Ранее в Госдуме объяснили рост стоимости ЖКУ в России. Увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги в России связано с продолжающимся ростом стоимости материалов, энергоресурсов и обслуживания, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Разворотнева рассказала, что в одном городе могут быть две теплоснабжающие компании с разными тарифами. Она пояснила, что цены рассчитываются исходя из множества параметров, в том числе содержания внутренней инфраструктуры.