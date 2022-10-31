Минстрой РФ увеличит число льготников по оплате ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России увеличат число получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Алексея Ересько, который рассказал о разработке соответствующего законопроекта.

Он пояснил, что планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан. В частности, если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан, для некоторых категорий его снизят до 10–18%. Это будет зависеть от решения региона.

Ересько отметил, что размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно. Это будет зависеть от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума.

Сейчас эту схему уже тестируют в ряде регионов. К примеру, в Воронежской области для всех граждан установили порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В Мурманской области этот порог для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров снизили с 22 до 10%.

В Алтае порог уменьшился с 22 до 14% для граждан, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в домах с централизованным отоплением.

Сегодня в разных регионах установлены свои предельные пороги. Почти в 60 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%.

В комитете "Деловой России" по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ заявили, что вопрос повышения адресности субсидий назрел давно, и предлагаемые меры – первый шаг к этому. Ожидается, что реализация инициативы будет способствовать улучшению платежной дисциплины в целом.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением предоставлять повышенную скидку на оплату услуг ЖКХ ветеранам боевых действий в возрасте от 60 лет. Соответствующее письмо он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Власов напомнил, что сегодня ветераны получают скидку на такие платежи в размере 50%. Однако, как отметил парламентарий, закон не учитывает тот факт, что с наступлением пожилого возраста ветераны часто сталкиваются с проблемой сокращения доходов в связи с утратой возможности продолжать трудовую деятельность.



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