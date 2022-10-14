В ГД предложили повышать скидку на платежи по ЖКХ для ветеранов относительно их возраста

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением предоставлять повышенную скидку на оплату услуг ЖКХ ветеранам боевых действий в возрасте от 60 лет. Соответствующее письмо он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает RT.

Власов напомнил, что сегодня ветераны получают скидку на такие платежи в размере 50%. Однако, как отметил парламентарий, закон не учитывает тот факт, что с наступлением пожилого возраста ветераны часто сталкиваются с проблемой сокращения доходов в связи с утратой возможности продолжать трудовую деятельность.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определенного возраста: до 75% – после 60 лет, до 100% – после 70 лет", – указано в обращении Власова.

Ранее Совфед одобрил закон о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Действие данного документа распространяется на гражданский персонал ВС РФ, ремонтные бригады, врачей, военных корреспондентов и других специалистов.

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