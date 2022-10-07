В ГД обратились к Шойгу с просьбой вернуть курсы начальной военной подготовки для молодежи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В РФ следует вернуть бесплатные курсы и секции начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста. С таким предложением депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу.

"Считаю, что бесплатные кружки начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и другое, позволит повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу", – цитирует запрос РИА Новости.

По мнению Лантратовой, в некоторых регионах России такие секции активисты уже начали открывать на общественных началах. Депутат подчеркнула, что в Москве обнаружили рост популярности тиров и уроков по стрельбе. Она утверждает, что стоимость 10 занятий подобного курса обойдется гражданину в 60 тысяч рублей.

Ранее сенатор Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в школы нужно вернуть начальную военную подготовку. Обучение должно включать в себя простые знания о тактике военных действий, считает она.

Помимо этого, вице-спикер ГД Борис Чернышов рассказал, что предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть в школы начальную военную подготовку. Он считает, что старшеклассники должны уметь самые простые вещи в рамках системы образования.

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