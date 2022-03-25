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общество

11:28

Москвичам ответили на частые вопросы о льготах на оплату ЖКУ

обществоЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше 60 категорий граждан в Москве могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сократив таким образом эти расходы на 30–50%. В настоящее время ими пользуются свыше 3 миллионов горожан.

Размер льгот зависит от состава семьи получателя, льготной категории, к которой он относится, и других факторов. О том, кто имеет право на поддержку города и как ее получить, рассказала начальник отдела методологических разработок ГКУ "Городской центр жилищных субсидий" Тамара Ушакова.

Кто имеет право на льготы?

В Москве предусмотрено порядка 60 категорий граждан, которые имеют право на льготы по оплате ЖКУ. В их числе – люди с ограниченными возможностями, ветераны, многодетные семьи, почетные доноры и другие. При этом получить соответствующую скидку могут не только граждане РФ, но и некоторые иностранцы. В частности, это касается инвалидов с видом на жительство в России.

На какое жилье распространяется действие льготы?

Скидку на оплату коммунальных услуг можно получить только для жилого помещения. Апартаменты к таковым, согласно законам РФ, не относятся, поэтому скидка предоставляется только жильцам квартир.

Что представляет из себя льгота?

Не всегда льгота на оплату ЖКУ – это скидка. Иногда ее перечисляют в виде компенсационных выплат. Таким образом, сначала человеку необходимо оплатить стоимость услуг полностью, а положенные ему льготы затем перечислят в денежном формате.

Какой максимальный размер скидки?

Он зависит от принадлежности к той или иной льготной категории. Например, ветераны труда и боевых действий могут претендовать на 50%, а многодетные семьи – на 30%. Есть и более частные случаи. Так, собственники квартир старше 70 лет, которые живут одни, могут платить только половину от суммы взносов за капитальный ремонт, а с 80 лет они освобождаются от этого полностью.

Предусмотрена льгота и на оплату услуг связи. Ее размер составляет 50% для одиноких инвалидов и семей, получающих скидку на оплату ЖКУ.

Как получить льготу?

Оформление льгот осуществляется в организациях, рассчитывающих платежи. Это могут быть центры госуслуг, УК или товарищества собственников жилья, а в ТиНАО – отделения "Городского центра жилищных субсидий". Потребуется предъявить паспорт, документы, подтверждающие льготную категорию, а в отдельных случаях – документы на собственность и подтверждение родственных связей.

Можно ли получать и льготы, и субсидии одновременно?

Так делают порядка 400 тысяч горожан. Льготы и субсидии предоставляются одновременно, если расходы отдельной семьи на ЖКУ даже с учетом льготы превышают установленную норму, то есть на коммунальные платежи тратится больше 10% общего дохода домохозяйства.

Ранее сообщалось, что с 2022 года вступает в силу новое правило. Отказать заявителю в компенсации теперь могут лишь при наличии задолженности, подтвержденной судом. При этом в расчет принимается долг, образованный не более чем за три последних года.

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