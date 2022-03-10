В РФ предложили освободить часть граждан от коммунальных платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в размере 100% оплаты за ЖКУ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Субсидии на оплату ЖКУ предложили ввести и для семей, в которых есть безработные. В числе инициатив также есть субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет, а также отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан и ее ограничение до 0,1% для УК.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук рассказал, что самые действенные меры поддержки ЖКХ и смежных отраслей – это налоговые послабления. По его мнению, больший эффект даст отмена или снижение НДС и других сборов.

"Очевидно, что в кризис пострадают все сферы. Поддержка граждан будет приводить к уменьшению снижения собираемости платы за ЖКУ – необходимо избежать роста задолженности", – отметила Разворотнева.

Член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян рассказала, что правильным будет не адресная помощь потребителям, а перечисление субсидий УК или ресурсоснабжающей организации.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова, в свою очередь, добавила, что сфера столкнется с серьезными проблемами в ближайшее время из-за изменения стоимости товаров и сбоев в логистике. Она предложила также отменить штрафы за невыполнение капремонта в срок и предусмотреть возможность переноса сроков, изменения цен и расторжения контрактов без санкций.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила без препятствий выделять многодетным семьям бесплатные квартиры. Спикер СФ подчеркнула, что нужно соотноситься с временем, в котором мы живем. Матвиенко призвала развивать соцнайм, строить больше жилья, которое молодые семьи смогут позволить арендовать.

